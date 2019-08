Column Frans Heemskerk: Verboden voor LHBT

on

Al enige tijd waait er een rechtse wind door de wereld. In diverse landen heeft de bevolking zelf voor (extreem) rechtse leiders gekozen. Waarom?

Ik kan er mijn vinger niet helemaal opleggen. Onvrede is het eerste wat in me opkomt. Mensen met (extreem) rechtse sympathieën zijn vooral boos, zo merk ik op social media.

Niet gewoon boos maar chronisch boos, op van alles en nog wat. Ze geloven niets van de wetenschappers die de klimaatverandering onder de aandacht brengen. Hun onderbuikgevoel dat het allemaal larie en apekool is, zegt hen veel meer dan de visie van mensen die er jarenlang voor gestudeerd hebben. Over wat zij vinden van de vluchtelingenproblematiek schrik ik steeds weer. Niet gehinderd door enige kennis wordt er, vaak vol met taal- en stijlfouten, doorspekt met scheldwoorden, gereageerd. Hoge bloeddruk en hartkwalen moeten ongetwijfeld procentueel hoger liggen bij de (extreem) rechtse medemens. Het kan niet gezond zijn je overal zo over op te winden.

In landen die een rechts-populistische regering hebben, wordt het er voor lhbt’ers ook niet beter op. Volgens de regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) in Polen zijn lhbt’ers een ‘ernstig gevaar voor gezinnen’. Ze hebben affiches verspreid met een traditioneel gezin onder een paraplu die hen beschermt tegen de regenboogkleuren. Ook de staatszender op de televisie draagt een steentje bij aan het anti-lhbtgeluid. Koren op de molen van de katholieke kerk (u weet wel die organisatie die het kindermisbruik in eigen gelederen in de doofpot wilde houden) welke in Polen nog steeds wel wat in de melk te brokkelen heeft. Zij bemoeien zich er lekker tegenaan.

De Gazeta Polska, de spreekbuis van de PiS, heeft onlangs bij hun 110.000 abonnees een sticker bij de krant gevoegd, waarop staat ‘verboden voor lhbt’. Leest u die laatste zin nog gerust eens over. Ik heb dat ook moeten doen, ik dacht eerst aan fake news of een erg misselijke en daardoor misplaatste grap, maar nee. ‘We reageren met die stickers alleen maar op de directe aanval tegen traditionele families en kinderen. Ze blijven onze maatschappij maar bedreigen, daarom moeten we reageren’, aldus Jaroslaw Kaczynski de voorzitter van PiS. ‘Verboden voor lhbt’ers’, hoe zou je dat moeten controleren? Je zou lhbt’ers natuurlijk bij wet kunnen verplichten om een teken, laten we zeggen een regenboog driehoek, op hun kleding te naaien.

En nee, Polen is niet het enige land met een rechts-populistische regering die er nazistische ideeën op na houdt. Ook bij Hongaarse politici neemt homofobie een belangrijke plaats in. De nationalistische partij van president Viktor Orbán is voor een verbod op het huwelijk van mensen van gelijk geslacht, en de parlementsvoorzitter van Hongarije, László Köver, vergeleek adoptie door twee vrouwen of twee mannen met pedofilie. En toen er onlangs bij een festival in Boedapest door Coca-Cola posters waren opgehangen waarop stellen van gelijk geslacht te zien zijn die Cola drinken, was er weer een politicus die opriep om Coca-Cola te boycotten.

Dit zijn voorbeelden van maar twee landen met een rechts-populistische regering en hun kijk op de lhbt-gemeenschap. In Nederland kennen we ook zulke partijen, die hun pijlen nu vooral richten op vluchtelingen en moslims, omdat het daar makkelijk mee scoren is bij de licht beïnvloedbare achterban van ontevredenen. Lhbt’ers worden nu door hen enkel naar voren geschoven als ze er moslims mee in een kwaad daglicht kunnen zetten, maar de boze witte middelbare heteroman hoeft van hun Grote Leider maar te horen dat de lhbt- gemeenschap de wortel van alle kwaad is, en dan zal hij daar onmiddellijk in mee gaan. Het is een griezelige ontwikkeling, het begint met het buitensluiten van een groepering, vluchtelingen, moslims of lhbt’ers en het kan zich zomaar ontwikkelen naar iets waarvan we ooit hebben gezegd: ‘Dat nooit weer!’

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World.

