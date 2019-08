Roze Golf 18-08: Zwolle Pride en Miss Edda in het theater

on

Zwolle Pride staat voor de deur. Eind deze maand kleurt Zwolle vier dagen roze met feesten, maar ook met inhoud.

Eén van de onderdelen is het Trangender Rendez-Vous in de Statenzaal in Zwolle, zondag 1 september.

Eddy van de Schouw staat als Miss Edda volgende maand in het Wilmink Theater in Enschede. Zij krijgt bezoek van artiesten die later in het seizoen optreden in het theater.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 18 augustus tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

