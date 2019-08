Landelijke transgender bijeenkomst tijdens Zwolle Pride

on

In Zwolle is zondagmiddag 1 september het Transgender Rendez-Vous, een bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over transgenders.

Er worden ervaringen uitgewisseld, er zijn workshops en society-queen Loena Maas (foto) en het reality-koppel Louisa en Rowan zijn te gast om hun verhaal te vertellen. Verder is er een optreden van Kayden.

Het Transgender Rendez-Vous wordt georganiseerd door Club T in samenwerking met COC Zwolle en is onderdeel van Zwolle Pride.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Statenzaal aan de Diezerstraat 80 in Zwolle en begint om 13:00 uur.

