Poolse LHBT’ers maken eigen versie van clip van Taylor Swift

on

Poolse LHBT’ers hebben hun eigen versie gemaakt van de clip van Taylor Swift’s You need to calm down. De clip is een reactie op de toenemende homofobie in Polen.

Het initiatief komt van Jakub en Dawid.

Ze vroegen mensen voor de camera het lied van Taylor Swift te zingen. In totaal reageerden zo’n 140 mensen.

De clip is een reactie op het verspreiden van LGBT-vrije zones-stickers door Gazeta Polska. De rechtbank verbood de verspreiding.

Jakub Kwieciński en Dawid Mycek namen in 2017 het lied ‘Hou van ons met kerst’ op.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder