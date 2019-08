Column Frans Heemskerk: Soortgenoten

on

Op social media lijkt het erop dat er een zomerse variant is op de Zwarte Pieten-discussie waar we zodra de pepernoten in de winkel liggen, om en nabij eind deze maand, weer volop van kunnen ‘genieten’.

Een bepaalde groep mensen, waarvan ik sterke vermoedens heb dat een groot aantal daarvan dezelfde zijn die met gestrekt been heel erg pro Zwarte Piet zijn, voeren een Pride-discussie. Hoewel, discussie, zij vinden die hele Pride overbodig en laten dat in niet mis te verstane bewoordingen weten. Niet gehinderd door ook maar enige kennis over wat Pride inhoudt en waar het voor staat, roeptoeteren ze er van alles over. Waar het in feite op neer komt is dat zij vinden dat lhbt’ers niet zo moeten zeuren, alles kan, mag en is geaccepteerd in Nederland, zo delen ze mee op een toon die aangeeft dat het voor hen eigenlijk al veel te ver is gegaan. Natuurlijk ook de gebruikelijke aversie dat het allemaal te zichtbaar, te overdreven, te bloot, te van alles is.

Er wordt weer eens ouderwetsch gescholden met de diverse varianten om een homo, lesbienne of transgender aan te duiden. De meesten van deze mensen zijn vanzelfsprekend anoniem, maar zo hier en daar zie je toch een fotootje en sommigen zijn beroeps boze witte oude mannen zoals Jan Roos, Johan Derksen en Jan Dijkgraaf. Homofoob zijn is weer een ding in Nederland. Aan de andere kant is er gelukkig veel tegengeluid uit de community zelf en mensen die wel kunnen nadenken en niet eendimensionaal denkend in het leven staan.

Van de week had een facebookvriend een nieuwsbericht geplaatst dat school niet altijd een fijne plek is voor lhbt’ers. Daarop reageerde een man van een eind in de zeventig door te zeggen dat dat ook helemaal niet hoeft, daar is school niet voor, daar dienen ze zich normaal te gedragen, dat rare gedrag doen ze maar onder soortgenoten. Soortgenoten, het stond er echt. De man woont al jaren in Thailand, zo deelde hij mee, en kent ook homo’s maar die weten heel goed dat hij van de vrouwen is, dat heeft-ie hen wel kenbaar gemaakt. Daarnaast gedragen ze zich onopvallend, zoals het volgens hem ook hoort. En ze weten ook dat ze nooit te dichtbij moeten komen, want hij is van de vrouwen. Dat laatste bleef hij in elk antwoord op zijn belachelijke reacties maar herhalen. Grappig dat hij dat blijkbaar noodzakelijk vindt, maar dat hij van lhbt’ers absoluut niets van enige affectie naar elkaar toe wenst te zien, want walgelijk. Hoe onzeker kun je over je eigen seksualiteit zijn, dat overcompensatie je Pavlovreactie is?

Hij behoort tot de categorie mannen die zo hysterisch reageren op homo’s waarvan mijn mensen unaniem zullen zeggen: ‘Nou, wees jíj vooral niet bang!’ Ik heb eens een gesprek gehad met een homofobische jongen die de meest idiote ideeën had over homo’s maar ik legde de vinger op de zere plek toen ik zei dat hij waarschijnlijk bang is dat er jongens naar hem zouden kijken zoals hij naar meisjes. Dat gaf hij grif toe. Hij behoorde trouwens tot de eerder genoemde categorie, dus was de kans niet zo groot.

Voor homo’s zal het geen nieuws zijn maar voor sommigen door God gezonden heteromannen wel: wij vinden niet alles wat man is en een polsslag heeft seksueel aantrekkelijk, als ik voor mijzelf spreek, meer niet dan wel. Dus opmerkingen als ‘prima, zolang ze maar niet aan me gaan zitten’ zijn zo 1952. Waarom zou ik aan iemand zitten? Ze projecteren hun eigen gedrag jegens vrouwen op homo’s. Ik heb hele lieve heterovrienden en we geven elkaar drie zoenen of een knuffel bij begroeten en afscheid, en dat is puur vriendschappelijk niemand denkt daar iets anders bij. Zo kan en hoort het ook. Want als we het al over soortgenoten moeten hebben, behoren we allemaal tot de soort mens, de homo sapiens om precies te zijn. Ik wens iedereen een fijne Pride en vindt u het niks, u hoeft er niet heen!

