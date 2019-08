Roze Golf 04-08: Café Stonewall vaart mee in Amsterdam

on

De Pride Week in Amsterdam staat stil bij de Stonewall-rellen in New York. Die rellen, dit jaar vijftig jaar geleden, worden gezien als start van de homobeweging.

Reden voor Café Stonewall in Enschede om mee te varen in de botenoptocht door grachten.

In de Roze Golf meer over de botenparade en de Pride Walk, waarmee de Pride Week van start ging.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 augustus tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

