Nanoah krijgt als tweede Nederlander een ‘X’ in paspoort

Nanoah Struik (19) uit Emmen mag een X in het paspoort laten plaatsen in plaats van een M of een V. Dat heeft de rechter bepaald. Daarmee is Struik de tweede volwassen Nederlander met een X in het paspoort.

Nanoah is non-binair. Dat houdt in dat ze geen man of vrouw is, maar een beetje van allebei. Ze wil dan ook niet als man of vrouw gezien worden, ook niet in officiële documenten. Ze vindt het wel goed met ‘zij’ en ‘haar’ aangesproken te worden.

‘Ik was 14, 15 en toen merkte ik dat dingen niet klopten. Ik ben als vrouw geboren, ik heb mijn borsten laten verwijderen en daar blijft het denk ik voorlopig bij’, legt Nanoah uit.



Vervolgstappen



Transgender Netwerk Nederland (TNN), COC Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) zijn blij met de uitspraak. De organisaties pleiten al lang voor paspoorten en identiteitskaarten zonder geslachtsaanduiding. Hoewel het kabinet eerder aangaf daar werk van te willen maken, is er nog weinig gebeurd. ‘Het is dus goed nieuws dat de rechter wéér iemand in het gelijk heeft gesteld die een paspoort zonder M of V wil’, vinden de belangenorganisaties, die het kabinet oproepen om snel vervolgstappen te zetten.

Eerste X

Op 19 oktober 2018 kreeg Leonne Zeegers, als eerste volwassen Nederlander een genderneutraal paspoort. Zeegers is een intersekse persoon én voelt zich man noch vrouw. Nanoah Struik volgde deze ontwikkeling met grote belangstelling. Zelf is Struik niet intersekse maar wel non-binair, en een V of een M past Struik niet.

‘Na de zaak van Leonne Zeegers hoopte ik op een wetsvoorstel waarmee het verkrijgen van een X op het paspoort makkelijker zou worden’, vertelt Struik. ‘Begin dit jaar werd duidelijk dat dit nog even niet op de agenda van de Tweede Kamer stond. Toen heb ik toch het heft in eigen handen genomen en ben ik naar de rechter gestapt.’

Onderzoek

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, zegde in oktober 2018 toe om het paspoort zonder geslachtsregistratie (met een ‘X’) wettelijk mogelijk te maken. Dat gebeurde na de rechterlijke uitspraak in de zaak van Zeegers en op aandringen van NNID, TNN en COC. Knops kwam daar aanvankelijk begin 2019 op terug, maar op aandringen van de Tweede Kamer en de belangenorganisaties werkt de staatssecretaris nu toch aan een onderzoek naar de mogelijkheden van afschaffing van verplichte geslachtsregistratie.

Europees Parlement

Op 30 april meldde staatssecretaris Knops bovendien dat het Europese Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie en de Raad van Ministers om geslachtsregistratie optioneel te maken op de identiteitskaart. Daarmee zou in Nederland de weg vrij moeten zijn voor identiteitskaarten zonder vermelding van geslacht.

Niet in beroep

Naar verwachting kan Struik in oktober het nieuwe paspoort aanvragen, tot dan kan er hoger beroep worden aangetekend. De gemeente Emmen heeft al laten weten het paspoort te willen verstrekken en niet in beroep te zullen gaan.





(Bron: COC, RTV Drenthe, foto: GB Photography)

