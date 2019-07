Documentaire volgt transgender Valentijn de Hingh in India

on

In de documentaire Halfgoden reist transgender model Valentijn De Hingh naar India, waar al eeuwenlang een diep ingewortelde cultuur rondom het derde geslacht bestaat.

Ze legt contact met deze gemeenschap en komt er snel achter dat transgenders in India geregeld te maken krijgen met hevig geweld en misbruik.

Valentijn kan zich niet vinden in de klassieke westerse ideeën rondom gender en is gefascineerd door de zogenoemde ‘hijras’ in de Hindoestaanse cultuur. In India worden transgenders namelijk erkend als een derde geslacht en maken deel uit van een oeroude gemeenschap die binnen de samenleving verbonden is aan rituele praktijken.

Maar hoewel ‘hijras’ hun religieuze rol al eeuwenlang uitvoeren, worden zij vandaag steeds vaker naar de marge verdrongen. Zo worden zij blootgesteld aan extreem geweld, en moeten velen van hen leven van prostitutie of van de bedelstaf. Valentijn reist naar Mumbai, Delhi en Allahabad en zoekt transgenders op in alle lagen van de samenleving.

