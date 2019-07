Roze Golf 28-07: Wim en Toon vonden rust in Frankrijk

on

Wim en Toon verruilden hun hectische leven in Nederland voor de rust op het platteland in Frankrijk. In een klein dorp in de Auvergne begonnen ze een chambres d’hotes: La Maison Bleue.

De meeste gasten zijn homo of lesbo. Dat is niet zo raar, Wim en Toon adverteren vooral in homobladen en op gaysites. Toch komen er ook gezinnen met kinderen en dat vindt Wim prima: ‘ons motto is: we houden van mensen’.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 juli tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Lees hier meer over Wim en Toon.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel