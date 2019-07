Kijktip: wat is de impact van scheldwoorden als pisnicht?

on

Watje. Homootje. Flikker. Pisnicht. Nicolaas Veul hoort deze woorden al zijn hele leven. Soms als grapje, soms als scheldwoord. Vaak als iets ertussenin.

Wat voor de een normaal taalgebruik is, ervaart de ander als een belediging of een vorm van homofobie.

Terwijl er discussie wordt gevoerd ‘of je nog wel alles kan zeggen in dit land’, onderzoekt Nicolaas in ‘Pisnicht: The Movie’ wat de impact is van deze woorden op (jonge) homo’s.

Aanleiding voor deze persoonlijke documentaire is de discussie die ontstond nadat Youp van ’t Hek het woord ‘pisnicht’ gebruikte in zijn show en NRC-column en er in Veronica Inside ook homograppen werden gemaakt. ‘Minderheden moeten niet zeuren’, klonk het toen daar kritiek op kwam. ‘Homo’ roepen of een homograpje maken; het gebeurt veel en het lijkt redelijk normaal.

Impact

Nicolaas onderzoekt welke wereld er schuilt achter deze discussie en zoekt naar antwoorden op vragen als: Ben je een zeikerd als je iets van deze grappen zegt? En waarom? Welke denkbeelden zitten er achter de grappen? En welke impact hebben dit soort woorden op jonge lhbt’ers?

Humor

In Pisnicht: The Movie zoekt Nicolaas uit hoe tolerant Nederland is op het gebied van homoseksualiteit. Hij staat in voetbalkleedkamers waar het woord homo veel wordt gebruikt, hij gaat naar scholen waar #nohomo de laatste trend is op social media. Ook polst hij bij mensen op straat hoe beladen het woord homo is als je hen zo aanspreekt. Hij merkt al snel op dat humor en homofobie soms dwars door elkaar heen lopen.

Heterowereld

Nicolaas praat met homo’s uit alle uithoeken van het land en reflecteert met zijn vader op zijn eigen opgroeien. Ook gaat hij in gesprek met Matthew Todd, schrijver van het boek Straight Jacket, over wat het betekent om als kind al als ‘anders’, ‘minder’ of ‘vies’ bestempeld te worden. Hoe is het om als gay op te groeien in een heterowereld? En als je dat weet, hoe kijk je dan aan tegen homograppen?

Vies

Nicolaas Veul: Het woord homo gebruiken lijkt vrij normaal en lang niet iedereen bedoelt er iets mee. Deze film is geen betoog om woorden of grappen te verbieden, maar ik wil inzicht geven in wat het betekent om als homo op te groeien en continu geconfronteerd te worden met het feit dat je anders bent en volgens sommigen minder of zelfs vies. We denken we dat we tolerant zijn, maar zoals je zal zien blijkt dat in de realiteit echt anders. En dat is niet zonder gevolgen’.’

Pisnicht: The Movie, donderdag 1 augustus 2019, 21.00 uur, NPO 3

(Foto: Joost Gulien)

