Amersfoort kleurt donderdag roze tijdens Gay Pride

Donderdag is het feest in Amersfoort. Op de Hof is er muziek met DJ’s, drag queens en live acts. Het programma op de Hof wordt gepresenteerd door Lady Galore en Miss Patty Pam-Pam.

De Groenmarkt staat in het teken van Améézing Pink. De Gouwe Ouwe Dans Band speelt nummers uit de Homo Top-100 en iedereen mag meezingen.

Het sportiefste onderdeel van de Gaypride Amersfoort is de Rainbow Run. De Rainbow Run is een ‘social run’ van 2,5 of 5 kilometer door de binnenstad van Amersfoort. Start en finish zijn op het Lieve Vrouwekerkhof. De route gaat niet alleen door de straten van de Amersfoortse binnenstad, maar ook door een aantal markante gebouwen, zoals het pand van DAKA sport en theater De Flint. Per loper gaat er een euro van het inschrijfgeld van tien euro naar het Bob Angelo Fonds van het COC.

Pride Walk

In het begin van de avond is er de Pride Walk door de stad, georganiseerd door de Stichting Keiroze Amersfoort. Een afvaardiging van het gemeentebestuur loopt mee met de diverse LHTBIQ+ organisaties uit de regio. De Pride Walk start dit jaar om 19:00 uur op de Hellestraat en eindigt op de Groenmarkt bij Améézing Pink.

Picknick

’s Middags is er een Oud Roze Picknick op het Sint Jorisplein. Tussen 13:00 en 15:00 uur is er een hapje, een drankje en tijd voor een goed gesprek.

Het hele programma van de Gaypride Amersfoort is te vinden op www.gayprideamersfoort.nl .

