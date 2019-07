Column Frans Heemskerk: Ontslag

on

Stel dat Albert Heijn, Shell, een school of eender welke werkgever een werknemer zou ontslaan omdat deze homoseksueel is. Het land zou, terecht, te klein zijn. Toch is dat wat gebeurde in het bisdom Haarlem-Amsterdam waar pastoor Pierre Valkering van de Amsterdamse Vredeskerk is ontslagen.

Op 31 maart 2019 kwam pastoor Pierre tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig jubileum uit de kast. Het bisdom eiste dat hij meteen zijn priesterlijke taken zou neerleggen, en onlangs is besloten hem te ontslaan.



De gotspe! Daar waar kindermisbruikende geestelijken (m/v) in de katholieke kerk slechts werden overgeplaatst naar een andere stad of regio als hun walgelijke praktijken naar buiten kwamen, alwaar ze er gewoon verder mee konden gaan, wordt deze man die toe heeft gegeven zich niet aan zijn celibaatsbelofte te hebben gehouden en homoseksuele contacten heeft onderhouden met pek en veren er uit gegooid.

Het lijkt er op dat de katholieke kerk een wereldwijd verspreid pedofielennetwerk is waar alles in doofpotten werd en wordt gestopt totdat het aan het licht komt, dan wordt voor de bühne ach en wee geroepen, een soort Vaticaans ‘Wir haben es nicht gewußt’. Kinderen misbruiken is hun ogen dus minder erg dan een volwassen man die seksueel contact heeft met andere volwassen mannen. Het volstrekt niet meer van deze tijd zijnde celibaat geldt dus niet voor seks met kinderen in de katholieke kerk, zolang het maar niet bekend wordt.

Want dát geeft het bisdom op als reden voor ontslag, dat Pastoor Pierre zich niet heeft gehouden aan zijn celibaatsbelofte en het feit dat hij het openbaar heeft gemaakt. Het is in hun ogen niet verenigbaar met het uitoefenen van het priesterschap, en ik zeg het nog maar eens tot vervelens toe, dit in tegenstelling tot het misbruiken van kinderen, zolang het maar entre nous blijft.



Als je toch predikt dat er zoiets betstaat als de hel, en vervolgens je door het celibaat opgekropte lusten botviert op kinderen, zul je volgens jouw geloof toch beseffen dat het warmste plekje, dicht bij het vuur in die hel voor jou is gereserveerd samen met je mede broeders en zusters in het kwaad die ook niet met hun handen van kinderen konden afblijven.

Het is uit onderzoek gebleken dat een groot deel van de geestelijken homoseksueel is. Homoseksuele mannen, zeker vroeger, kiezen vaker voor het priesterschap dan hetero’s. Als een soort vlucht in ontkenning voor hun gevoelens, die natuurlijk nooit te ontkennen zijn. Maar, heel simplistisch gedacht waarschijnlijk, doe het dan met mekaar of zo, maar laat kinderen ongemoeid. Misschien een eyeopener voor sommige geestelijken: Dat wat jullie met kinderen doen of hebben gedaan is niet wat Jezus bedoelde toen Hij zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’.

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Column