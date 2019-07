Roze Golf 21-07: Oude school in gehucht is vakantieparadijs

on

In Les Biefs, een gehucht vlak bij Vichy hebben Rudof en René een oude school gekocht, waar ze nu kamers verhuren. Ook hebben ze er een mini-camping ingericht.

De vrouwen komen later over, als Rudolf en René zijn uitgeklust, dachten de bewoners van Les Biefs eerst nog toen de twee het complex in 2004 kochten. Nu kijkt er niemand meer van op, dat er twee mannen samenwonen in de oude openbare school.

Rudolf en René vertellen over hun vakantieparadijsje, hun ontmoeting in een kroeg en over hun beslissing om naar Frankrijk te vertrekken.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 21 juli tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

