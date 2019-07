Maxim Februari is zondag de vierde Zomergast bij de VPRO

on

Schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari is zondag 18 augustus de vierde Zomergast bij de VPRO. Februari is romanschrijver en is sinds 2010 als columnist verbonden aan NRC Handelsblad.

Vorig jaar won Februari de J.L. Heldringprijs voor de beste journalistieke columnist van 2018.

In 2012 maakte Februari bekend in transitie te zijn. Hij schreef daar zelf over: ‘Je gaat in transitie, je vervangt oestrogeen door testosteron, het ene hormonale systeem door het andere: het is een medische ingreep van niks, maar de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Het blijkt nog het lastigst om door de buitenwacht als meer dan transseksueel te worden gezien.’

Over het thema transseksualiteit publiceerde Februari in 2013 het veel vertaalde boek De Maakbare Man.

Over Zomergasten zegt Maxim Februari: ‘Een gesprek aangaan via beeld vind ik erg verleidelijk. Als je schrijft heb je het voordeel van de precisie: je kunt lang nadenken en zorgen dat je niets stoms zegt. Maar je hebt ook het nadeel van de indirectheid. Beeld gaat sneller. Je kunt echte mensen en echte situaties opvoeren, zonder daarbij zelf in de weg te zitten. Nou zit ik als Zomergast natuurlijk opnieuw vreselijk in de weg – maar ik zal proberen voorrang te geven aan de zintuiglijke ervaringen van het kijken. En er niet te veel stoms tussendoor te zeggen.’

Uitzending: Zondag 18 augustus om 20.15 uur op NPO 2

(foto: Anouk van Kalmthout)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder