Eerste avond van Summer Sounds Enschede is voor ‘t Bölke

Donderdag 18 juli opent Bölke Open Air traditioneel de Grolsch Summer Sounds voor alweer de 13de keer met een spectaculair programma. Het publiek op de Oude Markt kan vanaf 19.00 uur genieten van diverse live artiesten, gogo dansers, diverse acts en drag queens.

De huis DJ’s van ‘t Bölke draaien ook dit jaar weer een opzwepende mix van hun favoriete muziek.

Uitgaanscentrum ‘t Bölke heeft voor deze avond wederom een verrassend programma neergezet. Vanaf een kleurrijk aangekleed podium zullen diverse acts het publiek op de Oude Markt vermaken.

Vanaf 19.00 uur wordt de muziek verzorgd door DJ Richard Feelgood, Dj Maarten & Martin Rivera. Het publiek wordt o.a. getrakteerd op een modeshow van Fashion 53, danseressen van de GoDanceAcademy en diverse drag queens.

High Heels

Om 21.00 uur zullen de glamour diva’s Sparklezzz het podium betreden met een swingende show, gevolgd worden door een optreden van Trinxx, 3 Boys on High Heels uit België, bekend van Holland’s Got Talent (foto). Om 22.00 uur kan het publiek genieten van The Dutch Cher.

Afterparty

In Uitgaanscentrum ’t Bölke is iedereen welkom voor de speciale afterparty van 23.00 tot 04.00 uur, met dance acts, drag queens, special effects en extra veel confetti. Ook hier zorgen de DJ’s voor passende beats.

De aankomende Grolsch Summer Sounds 2019:

20 juli Remember the Time

25 juli Rico Latino XL

1 augustus Vrieler NL

8 augustus Nix Blues Night

15 augustus Enschede Rocks

22 augustus Metropool Presents

Al jarenlang zijn de Grolsch Summer Sounds een vast onderdeel in de zomeragenda van de binnenstad van Enschede. Dit gratis toegankelijke evenement op de Oude Markt is een initiatief van Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) in samenwerking met Enschede Promotie en het Ondernemersfonds. De programmering en invulling van elke editie ontstaat in samenwerking met een lokale muzikale partner gespecialiseerd in uiteenlopende muziekgenres. Daardoor bieden de zeven avonden voor elk wat wils.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.grolschsummersounds.nl

