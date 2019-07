Minister van Onderwijs Israël gelooft in conversatietherapie

on

De Israëlische minister van Onderwijs, Rafi Peretz, denkt ‘dat het mogelijk is’ om homoseksuelen ‘te genezen’. Hij zei in een interview dat de zogenoemde conversietherapie kan werken.

Peretz, is sinds vorige maand minister van Onderwijs. Hij is een orthodoxe rabbijn en hoofd van de ultranationalistische partij Verenigd Rechts. Hij verklaarde dat hij zelf ook conversietherapie heeft toegepast.

Kwakzalverij

Bij conversietherapie wordt geprobeerd om de geaardheid of genderidentiteit van iemand te wijzigen met psychologische, spirituele en in sommige gevallen ook fysieke behandelingen zoals elektrische schokken,. De therapie wordt afgewezen door gezondheidsorganisaties die wijzen op de gevaren van de therapie. Het wordt in het westen algemeen beschouwd als kwakzalverij.

Kritiek

Premier Benjamin Netanyahu zei in een reactie de opmerkingen van zijn minister ‘onaanvaardbaar’ te vinden. Hij zei zijn kritiek persoonlijk aan Peretz te hebben overgebracht.

Nitzan Horowitz, leider van de linkse Meretz-partij, wees op de gevaren van conversietherapie. Hij noemde de therapie ‘een gevaarlijke praktijk die leidt tot bijzonder zware omstandigheden voor jongeren, waaronder zelfmoord’.

Aguda, een organisatie die strijdt voor rechten van lhbti’ers, riep om het ontslag van Peretz.

Holocaust

Eerder kwam Peretz onder vuur te liggen met de bewering dat joden die buiten hun religie huwen bijdragen tot ‘een tweede Holocaust’.

(Bron: AD; foto: Wikipedia)

