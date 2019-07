Nog twee steden in de race voor het Eurovisie Songfestival

on

Van de vijf steden die tot nu toe nog in de race waren voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival, vallen er drie af.

Na bestudering van de vijf woensdag ingediende bidbooks heeft de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival bepaald dat er drie niet voldoen aan ‘zwaarwegende criteria’. Medio volgende week wordt bekend gemaakt welke twee steden daar wel aan voldoen. Daarna volgen werkbezoeken aan de steden.

Er waren vijf steden in de race: Arnhem (Gelredome, Den Bosch (Brabanthallen), Maastricht (MECC), Rotterdam (Ahoy) en Utrecht (Jaarbeurs).

Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden waren eerder al afgehaakt.

NOS-songfestivalverslaggever Martijn van der Zande denkt dat Rotterdam in elk geval bij de twee overgebleven steden zit. De andere stad zou of Arnhem zijn of Maastricht.

(Bron: NOS)

