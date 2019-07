Geld nodig voor op straat gezette transgender asielzoeker

on

LGBT Asylum Support is een geldinzamelingsactie gestart voor een transgender asielzoekers die door het COA op straat is gezet.

De asielzoeker probeerde zichzelf tot twee keer toe van het leven te beroven en werd door het COA uit de EBTL, de Extra Begleiding- en Toezichtlocatie in Hoogeveen, gezet, zonder geld, geldige papieren en psychische zorg .

LGBT Asylum Support regelde een gastadres, medicijnen en ging in overleg met het COA. De asielzoeker mag nu buiten de EBTL verblijven als ze zich maar twee keer per week meldt. Ze krijgt van het COA geen weekgeld. Daarom is er een inzamelingsactie gestart om te kunnen voorzien in haar levensonderhoud en de reiskosten te kunnen betalen.

‘Het is niet eerlijk hoe zij mensonwaardig behandeld is. Zolang deze maatregel geldt, moet ze ondersteund worden. We vragen om een bijdrage: IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72’, aldus LGBT Asylum Support.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

