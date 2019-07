Ruimte voor homoseksuele gelovigen in kerk in Staphorst

on

Homoseksuele gelovigen zijn welkom binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Staphorst. Dat schrijft de kerk in een open brief aan haar homoseksuele leden.

Dat meldt de Meppeler Courant.

Er is één uitzondering: stellen die samenwonen, mogen geen ouderling, diaken of predikant worden.

‘Bij de verlegenheid, de onduidelijkheid en de vragen past het niet om tot deze ambten geroepen te worden. Op alle andere plekken in de gemeente maken we graag ruimte voor jullie gaven.’

De brief betekent een koerswijziging. Het is de overtuiging in de vrijgemaakte kerken in Nederland dat je homoseksueel mag zijn. De geaardheid is geen zonde, het aangaan van een relatie wel. Dat standpunt staat binnen de kerk ter discussie: is het alleen blijven wel een last die God van homoseksuelen vraagt?

‘Verlegen’

‘We zijn er niet uit of er Bijbels gezien ruimte is voor een relatie, maar wanneer we proeven dat jullie met ons van genade willen leven en naar Gods Woord willen leven, zullen we jullie niet van het avondmaal afhouden wanneer jullie met elkaar in een relatie leven. Verlegen willen we zo het oordeel aan de Heer overlaten.’

‘In Christus maakt het niet uit of je homo of hetero bent; samen leven we van genade, geleid door de Geest, voor God. We weten ons naast elkaar te staan voor God. Laten we elkaar helpen om ieders leven een reukoffer voor God te laten zijn’, staat in de brief. ‘Op basis van de verbondenheid in het geloof heten we elkaar welkom aan de tafel van onze Heer.’

Geduld

De kerk vraagt geduld van de homoseksuele gelovigen. ‘Wanneer je verwacht dat we ruimhartiger jullie relatie goedkeuren, dan overvraag je ons, in elk geval op dit moment. We hopen dat je dit niet ervaart als een ‘gedoogpositie’ in de gemeente, want zo bedoelen we dat niet. We hopen dat je in onze verlegenheid de eerbied voor God en zijn Woord proeft – eerbied die we toch samen delen.’

