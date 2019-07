Roze Golf 07-07: Het leven en werk van Ewoud Broeksma

on

De in Hengelo geboren en in Groningen woonachtige fotograaf Ewoud Broeksma overleed in februari dit jaar onverwachts op 61 jarige leeftijd. In de Groninger Galerie MooiMan is de expositie ‘Ewoud Puur’ te zien, een overzichtstentoonstelling van zijn werk.

In de Roze Golf vertelt Albert Broeksma over zijn jongere broer Ewoud. Jan van Stralen en Sandro Kortekaas van Galerie MooiMan leggen uit waarom de foto’s van Broeksma zo bijzonder zijn.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 juli tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

