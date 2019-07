Duncan Laurence gehuldigd in geboorteplaats Hellevoetsluis

on

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is donderdag in zijn geboorteplaats Hellevoetsluis gehuldigd. Honderden aanwezigen zongen uit volle borst het winnende nummer Arcade toen hij uit het stadhuis kwam voor de huldiging.

Onder de aanwezigen waren veel kinderen van de basis- en middelbare school waar Duncan Laurence op heeft gezeten.

Daarvoor had hij tijdens een besloten bijeenkomst de Jan Blankenspeld gekregen. Een lokale onderscheiding die zijn overgrootvader in 1989 als eerste mocht ontvangen. Burgemeester Milène Junius noemde Laurence een ambassadeur voor de stad. ‘Als je iets gedaan hebt met deze prestatie is het wel Hellevoetsluis op de kaart te zetten.’

Achteraf noemt Duncan Laurence de huldiging bizar en bijzonder. ‘Iedereen vroeg aan mij: hoe kan het dat je zenuwachtig bent? Hallo, ik ken hier in Hellevoetsluis iedereen! Natuurlijk ben ik zenuwachtig!’

Als het aan Duncan ligt, gaat Naaz volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival voor Nederland. ‘Zij is een steengoede artiest. Alsjeblieft, stuur Naaz!”

‘Ik zou het vet vinden als we niet teruggrijpen naar een gevestigde artiest. Allereerst moet het om het liedje gaan.’

Door de overwinning van Duncan mag Nederland het songfestival volgend jaar organiseren. In welke plaats dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Duncan Laurence heeft wel een lichte voorkeur. ‘Ik zou het heel erg tof vinden als Rotterdam het gaat doen, omdat ik veel mensen uit Rotterdam ken. Ook is Arcade daar gemaakt.’

