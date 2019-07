on

Club-T in Zwolle houdt zondagavond 14 juli voor de eerste keer een zwemavond voor transgenders.

Het transgender-zwemspektakel wordt gehouden in zwembad Bubbels Bewegen in Stadshagen. Het zwembad is deze avond voor anderen gesloten. De bedoeling is om tweemaandelijks een zwemavond te houden.

Club-T is onderdeel van COC Zwolle en zet zich in voor sociale acceptatie, zichtbaarheid en gelijke behandeling van transgenders in de samenleving.

