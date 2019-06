Roze Zaterdag wordt over twee jaar in Rotterdam gehouden

on

Roze Zaterdag 2021 wordt in Rotterdam gehouden. Dat is zaterdagmiddag bekend gemaakt in Venlo, tijdens Roze zaterdag in Venlo. Volgend jaar is het evenement in Leeuwarden.

Roze Zaterdag werd in 2001 ook in Rotterdam gehouden.

Hoe de dag in 2021 precies ingevuld gaat worden, is nog niet duidelijk. Wel verwacht de organisatie dat het evenement een goede stimulans kan zijn voor andere gemeenten in de buurt om meer activiteiten te organiseren voor de LHBTI-gemeenschap.

Ook onder meer Zoetermeer was in de race voor de organisatie van de dag, maar haakte eind vorig jaar af. Een raadsmeerderheid was voor Roze Zaterdag in Zoetermeer, maar er was te weinig budget en capaciteit om het evenement te organiseren.

Venlo







Roze Zaterdag in Venlo is inmiddels in volle gang. Na een religieuze viering begon de informatiemarkt en aan het begin van de middag de parade door het centrum van de stad.

Op diverse podia in de stad, onder meer voor het stadhuis, treden diverse artiesten op.

Zondag in de Roze Golf een sfeerimpressie van Roze Zaterdag

(Bron: RTV Rijnmond, Roze Golf; foto’s: Twitter – Roze in Blauw, Maxim van Ooijen, Remy Maersen)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws