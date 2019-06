Kijktip: De kast, de kerk & het koninkrijk, zondag op NPO 2

on

In het programma ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’ maken drie generaties gelovige homoseksuelen de kijker deelgenoot van hun leven en geloof.

Het programma vertelt het verhaal van onder ander Cor Gootjes (92) en zijn vriend Sal (97) die elkaar ontmoetten op dansles bij het COC en inmiddels 65 jaar samen zijn. Cor: ‘Ik ben eigenlijk nooit uit de kast gekomen, ja, toen ik 80 was, maar toen wist iedereen het natuurlijk al.’

Tweede generatie

Everdien Hagen (56) haalde de voorpagina van de Telegraaf toen zij in 1993 de eerste lesbische dominee was die haar relatie liet zegenen in haar eigen gemeente. Hoe kijkt ze 25 jaar later terug? Everdien: ‘Er zijn nog steeds veel kerken, waarin daar anders over wordt gedacht. Kijk maar naar de Nashville-verklaring.’

Wielie Elhorst (49) is de eerste PKN-predikant met een bijzondere opdracht voor de LHBTQ-gemeenschap. Wielie: ‘Ik ben een activist en dus ongeduldig.’ Hij vindt dat de kerk een heilige opdracht heeft om te zorgen dat inclusiviteit de norm wordt.



Derde generatie

Raisa Sambo (32) is op zoek naar een inclusieve kerk. Ze bezoekt Tafeltijd, een plek waar LHBT-ers samenkomen om te eten en ervaringen uit te wisselen. John Lapré (33) is de Saulus die Paulus werd. Bij het evangelicale HeartCry preekte hij tegen homoseksualiteit, nu schrijft hij boeken om homoseksualiteit en geloof te verenigen.



Geloven en homoseksualiteit

Naast ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’ komt de Evangelische Omroep deze zomer met onder meer een speciale editie van tv-gids Visie over geloven en homoseksualiteit en met een nieuwe NPO 3-programma over dit thema. ‘Het past bij de EO om een stem geven aan de verschillende geluiden die klinken in dit debat. Al deze initiatieven dragen daaraan bij.’ aldus EO-directeur Arjan Lock.



‘De kast, de kerk & het koninkrijk’, zondag 30 juni om 22.35 uur op NPO 2

