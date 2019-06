Geld nodig voor film over vrouwenvoetbalteam in Cambodja

on

Er wordt gewerkt aan een documentaire over de Lotus Sports Club, een vrouwenvoetbalteam in Cambodja met spelers die hetero, lesbisch of transgender zijn.

De documentaire moet bijdragen aan de zichtbaarheid van LGBTQI+ en het vrouwenvoetbal in Cambodja en daarbuiten. In de documentaire worden drie transpersonen gevolgd: de jonge, moedige en innemende spelers Amas en Srey Leak en hun 59-jarige inspirerende coach Sovan.

Solidariteit

Sovan startte het team in 2009, waarbij ze hetero, lesbische, en trans-identificerende voetballers bijeenbracht in een vrouwenvoetbalteam die meedoen aan de reguliere vrouwencompetitie in Kampong Chhnang, het platteland van Cambodja. Zo wil de coach solidariteit bevorderen.

Amas en Srey Leak wonen ook in bij Sovan, maar verlaten ook dat nieuwe thuis voor de bruisende hoofdstad Phnom Penh, om daar hun volwassen leven vorm te gaan geven. Deze documentaire volgt het voetbalteam tegen de achtergrond van traditioneel Cambodja, welke ook verrassend accepterend kan zijn.

Inspirerend

Een krachtige en inspirerende documentaire die de kijkers meevoert in een unieke, emotionele en verrassende reis in een wereld van solidariteit en liefde tussen personen die hun familie van keuze hebben gevonden en ook weer verlaten. Cambodjaans filmmaker Vanna Hem volgt en filmt het team al vier jaar en met de steun van de Cambodjaanse LGBTI-organisatie RoCK, de producers van Document Our History Now en anderen brengt hij hun verhaal prachtig tot leven.

Er is nu crowdfunding campagne gestart die minimaal € 15.000 moet opleveren om daarmee een eerste versie van de documentaire over Lotus Sports Club te produceren.

Kijk hier voor een korte impressie van de documentaire en voor een bijdrage.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder