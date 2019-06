Column Frans Heemskerk: It’s a small world

on

Toen Johnny Depp in 2002 op bezorgde toon door een dame van Disney werd medegedeeld dat hij zijn personage Jack Sparrow uit ‘Pirates Of The Caribbean’ wel erg ‘gay’ speelde, antwoordde hij: ‘Maar mevrouw, weet u dan niet dat ik ál mijn personages gay speel’.

De vrouw in kwestie met haar mond vol tanden achterlatend.

De Walt Disney Company, Amerikaanser krijg je het niet. Dus qua homoseksualiteit wordt er, vanwege de hysterie bij alles wat met seks te maken heeft in het land met grappig genoeg de grootste porno-industrie, nogal krampachtig gedaan. Toch gaat Disney heel subtiel met de tijd mee. In de tekenfilmhit ‘Frozen’ uit 2013 blijkt het bijrolpersonage Oaken een man en kinderen te hebben. En ook in ‘Zootopia’ zit een homokoppel, de antilopen Bucky en Pronk. In 2017 kwam er een jongen uit de kast in de tv-serie ‘The Lodge’. En in een interview vertelde regisseur Bill Condon dat LeFou uit ‘Beauty And The Beast’ homoseksueel is. Daar kwam ophef over in Amerika. Net zoals over het homostel in een aflevering van de serie ‘Good Luck Charlie’, een conservatieve groep deed een oproep aan Disney Channel om de uitzending te schrappen.

Het is, met name in Amerika, een moeilijk begaanbare weg, openlijk homoseksuele karakters in beeld brengen, zeker voor zoiets über- Amerikaans als Disney. Tegenstanders ervan komen met de dooddoener dat het de ‘tere kinderzieltjes’ zou kunnen krenken, of erger nog, homoseksueel zouden kunnen maken. Er zijn werkelijk mensen die zo denken, en ja, ze voeden kinderen op, dat vind ik eigenlijk veel zorgwekkender. Kinderen zijn plooibaarder en ruimdenkender dan menig volwassene, ze nemen de zaken vaak gewoon op zoals ze zijn en gaan weer door met hun eigen bezigheden.

Het is, hoe marginaalhet nu soms nog is, te prijzen dat Disney deze stappen zet. Onlangs is er in Disneyland Parijs voor het eerst een ‘Magical Pride’ gehouden, een speciale dag voor LHBT’ers en anderen die voor liefde zijn, waarmee Disney een mooi positief signaal wil afgeven. Deze dag krijgt een vervolg in de parken in Amerika en moet een jaarlijkse traditie worden. De pavlovreactie is dan altijd weer: ‘Moet dat nou, een aparte dag voor homo’s?’ Nee, in een perfecte wereld zou dat niet nodig hoeven zijn, maar de wereld is verre van perfect en zolang er ook in onze Westerse maatschappij nog steeds LHBT’ers worden gediscrimineerd, uitgescholden, uitgesloten en mishandeld vanwege het feit dat ze zijn wie ze zijn, blijft het nodig om er op een positieve manier aandacht op te vestigen. Positief want zulke evenementen zijn altijd blij en vrolijk, happy and gay zeg maar.

Vanzelfsprekend waren er natuurlijk tegenstanders, die zelfs een petitie zijn gestart onder de noemer ‘Zeg ‘nee’ tegen ‘Gay Pride’ in Disneyland Parijs’:

“Een golf van LHBT-indoctrinatie gaat door Europa. Ook de wereld van Disney is niet veilig. Op de officiële site van Disney World worden deelnemers van de ‘Magical Pride’ in Parijs aangespoord: ‘Kleed je zoals in je dromen, voel je geweldig en geniet van het park als nooit tevoren met de kleuren van de regenboog”.

383.872 mensen konden dat verschrikkelijke beeld blijkbaar niet aan en hebben die petitie ondertekend. Wat meteen aangeeft waarom het zo belangrijk is dat het dus wél plaatsvindt, en gelukkig ook plaatsgevonden heeft. Kinderen (en volwassenen) die zich één dag verkleden zoals in hun dromen, en ja dan zullen er jongetjes zijn die zich als een prinses verkleden en meisjes als piraat. Wat is het probleem? In de werving van de petitie worden termen als ‘ideologische indoctrinatie’ gebruikt, alsof de LHBT-gemeenschap geheim regenboogpoeder heeft die de vruchten van uw schoot homoseksueel maken. En dan, u hoeft er die ene dag per jaar niet heen! Dan spelen uw kinderen gewoon de gebruikelijke gewelddadige computerspelletjes met veel bloed en moordpartijen, alles beter dan de liefde in al zijn vormen vieren.

‘It’s a small world after all’, maar dan toch vooral in het brein van sommige opvoeders.

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Column