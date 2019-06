Roze Golf 09-06: Wil Groot maakt droom waar in Zuid-Afrika

on

Wil Groot droomde over een stoffige landweg in Afrika, waar kinderen aan het spelen waren. Hij vroeg waar hun ouders waren, waarop de kinderen antwoordden dat die gestorven waren aan Aids.

Hij besloot een tehuis voor aids-wezen op te zetten. Dat is hem gelukt en zijn stichting Willen en Doen ondersteunt arme kinderen in Zuid-Afrika.

Wil Groot is zelf seropositief en vertelt over zijn leven, zijn werk en over zijn boek ‘Droom van een vrijbuiter’.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 9 juni tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

