Aanhoudingen na geweld tegen lesbiennes in Londense bus

Twee lesbische vrouwen zeggen in een Londense dubbeldekker in elkaar te zijn geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers, de 28-jarige Melania Geymonat, deelt haar verhaal op Facebook.

In de post is een foto te zien van de bebloede gezichten van de twee vrouwen. De politie heeft 4 jongens tussen de 15 en 18 opgepakt. Zij worden ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen de vrouwen en hen te hebben beroofd.

De twee vrouwen zaten in de nacht van 30 mei boven in de bus. Geymonat zegt in het BBC-radioprogramma World at One dat een groep mannen hen begon lastig te vallen, toen ze erachter kwamen dat zij en haar vriendin Chris een stel waren. Ze eisten dat de vrouwen elkaar zouden zoenen, lieten weten welke standjes ze wilden zien en noemden hen lesbiennes, vertelt Geymonat.

Gebroken neus

Toen de vrouwen weigerden en zeiden dat ze op moesten houden, begonnen de mannen met muntjes te gooien, is hun lezing. ‘Het volgende moment zag ik mijn vriendin in het midden van de bus staan, terwijl de mannen haar sloegen. Ik probeerde haar te helpen en werd zelf ook geslagen.’ De vrouwen kregen klappen in hun gezicht. Geymonat zegt dat haar neus mogelijk gebroken is.

Volgens hun verklaring werd het stel ook nog beroofd voordat de mannen de bus uitvluchtten.

Geymonat zegt dat ze haar verhaal deelt op sociale media, omdat ze het geweld tegen vrouwen en lhbt’ers wil aankaarten. Het verhaal maakt veel los op sociale media. Andere lesbische vrouwen delen hun eigen ervaringen.

Pride

Ook vinden veel mensen het pijnlijk dat dit juist gebeurt in de Pride-maand, een maand waarin extra aandacht is voor de acceptatie van de lhbt-gemeenschap.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, noemt het op Twitter een ‘walgelijke, misogyne aanval’. Geweld tegen de lhbt-gemeenschap wordt in de stad niet getolereerd, zegt hij. Hij roept getuigen op om zich te melden bij de politie.

