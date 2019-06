Zanger Sam Bettens van K’Choice is donderdag te gast bij M

on

Sam Bettens, de Belgische zanger van K’s Choice, is donderdag bij M te gast voor het allereerste tv-interview sinds zijn coming-out als transgenderman.

Op 18 mei vertelde de toenmalige Sarah Bettens in een interview met De Standaard dat zij vanaf dat moment in transitie van vrouw naar man ging en voortaan als Sam Bettens door het leven zal gaan. Daarop volgend is Sam ook een eigen YouTube-kanaal begonnen, waarin hij elke week zijn kijkers bijpraat over zijn transitie.

Sam Bettens: ‘Ik had door kunnen leven als vrouw, maar dat maakte me niet gelukkig. En ik wilde niet later op mijn sterfbed liggen met spijt, daarom heb ik nu, op latere leeftijd, het besluit alsnog genomen. En ik ben ontzettend blij.’

Not An Addict

In de jaren ‘90 speelde Bettens met broer Gert in een amateurband die later uitgroeide tot The Choice, weer later omgedoopt tot K’s Choice. Eén van de grootste hits van K’s Choice is ‘Not An Addict’. Na veel hitnoteringen en prijzen op de plank betekent de transitie niet het einde voor Sams muziekcarrière. ‘We gaan ook een nieuwe plaat maken, maar het effect op mijn stem moet nog blijken.’

Bettens vliegt vanuit Californië -waar hij met vrouw en kinderen woont- speciaal over voor de eerste K’s Choice show na de aankondiging én voor een exclusief en open gesprek met Margriet van der Linden. Het betreft voorlopig een eenmalig televisie-interview.

M, donderdag 6 juni om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 1

(foto; Screenshot Youtube-kanaal Sam Bettens)

