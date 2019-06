Burgemeester Amerikaans stadje roept op homo’s te doden

on

Burgemeester Mark Chambers van de Amerikaanse plaats Carbon Hill heeft op Facebook opgeroepen om homoseksuelen te doden. Dat meldt nieuwszender WBRC.

De oproep is inmiddels verwijderd en de burgemeester van het 2000 inwoners tellende stadje heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

‘We leven in een maatschappij waarin homoseksuelen ons de les lezen over zeden, travestieten ons de les lezen over menselijke biologie, babymoordenaars ons de les lezen over mensenrechten en socialisten ons de les lezen over economie.’

‘De enige manier om hier verandering in te brengen, is het probleem uit de weg ruimen’, vervolgde Chambers. ‘Ik weet dat het slecht is wat ik zeg, maar als je hen niet uitroeit, kun je dit niet oplossen.’

Chambers ontkende aanvankelijk dat hij de tekst op Facebook had gezet, toen WBRC hem er naar vroeg. Hij belde later terug en verklaarde de tekst alleen naar een vriend had willen sturen.

Tijdens dat telefoongesprek noemde hij immigranten in de VS ‘ondankbaar’ en beweerde hij dat immigranten het land overnemen.

(Bron en foto: WBRC)

