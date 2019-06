Gay Pride in Disneyland Parijs trekt duizenden bezoekers

on

Het eerste homo-evenemet in Disneyland Parijs heeft zaterdag ‘vele duizenden’ bezoekers getrokken. Met het evenement Magical Pride wil Disney zich solidair verklaren met LHBTI-gemeenschap.

De Magical Pride krijgt een vervolg in de Disneyparken in Amerika en moet een jaarlijkse traditie worden.

Toch was er minder animo voor het evenement dan vooraf werd gedacht. Toegangskaarten werden zaterdag voor twintig euro verkocht, ver onder de voorverkoopprijs van 89 euro, meldt de website Looopings.

De Magical Pride begon zaterdagavond met een parade van honderden dansende medewerkers van van Disney en bekende Disney-personages, die werden toegejuicht door de duizenden bezoekers.

Tijdens de Magical Pride-avond waren er optredens van onder anderen Boy George en Years & Years met de openlijk homoseksuele zanger Olly Alexander (foto).

‘Disney-onwaardig’

Kritiek was er ook op het homo-evenement in het familiepretpark. Op internet was een petitie gestart met de oproep het evenement niet door te laten gaan.

‘Voor het welzijn van de kinderen vragen wij jullie de “Magical Pride” die gepland staat voor 1 juni af te gelasten. Dit is Disney onwaardig.’

(Bron: Algemeen Dagblad, Looopings; foto: Twitter)

