Vijftig boten varen door grachten Utrecht tijdens Canal Pride

In Utrecht is zaterdagmiddag Canal Pride gehouden. Het publiek stond rijen dik langs de Oudegracht. Op het water voer een stoet van 48 vaak fraai versierde boten. Het motto dit jaar was ‘The Magic is You’.

Bij de Canal Pride voeren onder meer de politie, RTV Utrecht en ProRail mee. Voor het eerst was er ook een biculturele boot; één boot met mensen van verschillende kleur en cultuur. Het ging om een initiatief van de organisaties Colored Collective en Respect2Love.

Mensen van kleur voelen zich niet altijd even veilig in de mainstream lhbti-scene, zegt Daphne Martoredjo van Respect2Love. ‘Ik krijg weleens screenshots van vrienden die op Grindr-profielen teksten zien als: ‘No black’ of ‘No Asians’. Daarom is het goed dat queer-personen van kleur samen optrekken om hun eigen plekken te creëren’, zei Martoredjo eerder op de website van OneWorld.

