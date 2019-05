Roze Golf 02-06: Sercan is niet homoseksueel volgens IND

on

Sercan wil niet trouwen met het meisje dat de familie voor hem uitgezocht had. Zijn vader en oom dreigen hem daarom te vermoorden: hij is een schande voor de familie.

Daarom vluchtte Sercan. Hij kwam vanuit Turkije in Nederland terecht en vroeg asiel aan. Hij deed vrijwilligerswerk in Deventer, studeert inmiddels in Utrecht voor verpleger en heeft daar ook een vriend. De kans dat Sercan in Nederland als vluchteling wordt erkend is klein: de IND wil maar niet geloven dat hij homo is en daarom is gevlucht.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Sercan.

Ook in de Roze Golf een gesprek met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Hij vindt het absurd dat de IND niet conform de werkinstructie kijkt naar verklaringen van derden en is een petitie gestart.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 juni tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

