Magical Pride is ‘Disney onwaardig’ volgens tegenstanders

De Magical Pride in Disneyland ligt onder vuur van tegenstanders. Disneyland Parijs houdt zaterdag een speciale dag voor LHBTI’ers. Tegenstanders vinden het evenement niet passen in Disneyland.

‘De evenementenparken van Disney zijn een speciale plek voor gezinnen – en vooral voor de kinderen – vrij van ideologie (normaliter), waar de kleinsten hun favoriete Disney-figuren kunnen ontmoeten.’

Magical Pride is in hun ogen niet kindervriendelijk. ‘Dit gaat te ver en we kunnen hen niet toestaan om onze kinderen te indoctrineren in een omgeving die geschikt moet zijn voor alle gezinnen.’

Op internet is een petitie gestart die inmiddels ruim 170 duizend keer getekend is.

‘Voor het welzijn van de kinderen vragen wij jullie de “Magical Pride” die gepland staat voor 1 juni af te gelasten. Dit is Disney onwaardig.’

Disneyland heeft ook een Magical Pride gepland voor de parken in Californië en Florida.

