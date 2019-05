Inwoners Tromello (Italië) kiezen transgender burgemeester

on

De inwoners van de Italiaanse gemeente Tromello hebben Gianmarco Negri gekozen tot burgemeester. Dat is opmerkelijk want Negri is niet alleen links, hij is ook geboren als vrouw.

Tromello, een gemeente met zo’n 3.700 inwoners, ligt in Noord-Italië, de streek waar Matteo Salvini van de extreem rechtse partij Lega groot is geworden Bij de Europese verkiezingen haalde de partij van Salvini 34 procent van de stemmen en werd daarmee de grootste partij.

Lega pleit voor een harde aanpak van migranten en de partij is pleitbezorger van ‘de natuurlijke familie’. Salvini laat niet na te benadrukken dat hij niets heeft met homoseksualiteit en transgenders. LHBTI-rechten noemde hij eerder ‘een bedreiging voor onze identiteit, voor onze natie’.

Veranderingen

Toch werd in het noorden van Italië, in Tromello, de 40-jarige advocaat Gianmarco Negri gekozen tot burgemeester. Hij zet zich in voor rechten van transgenders en voerde een succesvolle campagne met de slogan ‘CambiaMenti per Tromello’ (‘Veranderingen voor Tromello’).

(Bron: Het Laatste Nieuws, NOS,; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws