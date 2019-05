Roze Golf 26-05: Gaby den Held vertelt over zijn boek Reünie

on

Café Boonk in Diepenheim -tegenwoordig Irma’s Café- is het startpunt van het verhaal dat Gaby den Held vertelt in zijn boek Reünie. Iets verderop eindigt het verhaal in de Schipbeek.

De schrijver vertelt over het boek, dat gaat over pesten en over slachtoffers die daders worden en draagt fragmenten voor op een bijzondere manier

Eind dit jaar verschijnt er een nieuw boek van Gaby den Held, Charlie Dark.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 26 mei tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

