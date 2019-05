Discrimineren homo’s en transgenders strafbaar in Brazilië

on

Het Hooggerechtshof in Brazilië stelt discriminatie van homo’s en transgenders gelijk aan racisme, waar een maximumstraf van vijf jaar op staat. Zes van de elf opperrechters steunen het besluit.

De rechters van het Suprema Tribunal Federal in Brasilia vinden het een tekortkoming van de wetgever dat LHBT’ers niet beschermd worden.

‘Racisme is een misdaad tegen vlees en bloed, of het nou om iemand uit de lhbt-gemeenschap gaat, een Jood of iemand van Afrikaanse afkomst’, zei een van de rechters.

De vijf overige rechters stemmen op 5 juni. Omdat een meerderheid al voor is, zal dat het besluit niet veranderen. Het besluit wordt daarna onmiddellijk van kracht.

Nieuwe wet

Het besluit blijft van kracht totdat het Braziliaanse parlement een speciale wet tegen discriminatie van homo’s en transgenders heeft aangenomen. Daar wordt al twintig jaar aan gewerkt, maar zo’n wet stuit op felle weerstand bij de katholieke en evangelische kerken in Brazilië.

Er ligt wel een wetsvoorstel in behandeling in de Senaat. Daarin is een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar opgenomen.

Vermoord

De uitspraak van de rechters is een steun in de rug voor de lhbt-gemeenschap. Volgens een homorechtengroep werden vorig jaar in Brazilië 420 lhbt’ers vermoord, dit jaar zijn dat er al 141.

De lhbt-haters hebben president Bolsonaro aan hun kant. ‘Ik heb liever een dode zoon dan een homoseksuele”, zei hij ooit. En: “Homo’s zijn vroeger als kind niet hard genoeg geslagen.’ Ook zei de president onlangs dat zijn land ‘geen paradijs moet worden voor homo-toerisme’.

(Bron: NOS; foto: Suprema Tribunal Federal)

