Zaterdag in Doetinchem: de dag dat ik Robert Long ontmoette

Het theaterprogramma ‘De dag dat ik Robert Long ontmoette’ is zaterdag 25 mei te zien in Schouwburg Amphion in Doetinchem.

In de voorstelling zingen Maaike Widdershoven, Wil van der Meer, Julia Herfst en Roberto de Groot (foto) liedjes van de in 2006 overleden Robert Long. Allen hebben Robert Long ooit ontmoet en vertellen daarover.

De zangers en zangeressen worden begeleid door een combo onder leiding van Peter van der Zwaag, die jaren met Long samenwerkte.

De voorstelling is een productie van Kristof Rutsaer, die getrouwd was met Long.

De voorstelling in Doetinchem is de voorlaatste voorstelling. In schouwburg Amphion worden opnames gemaakt voor televisie en een later uit te brengen dvd. De tournee wordt 1 juni afgesloten in Leiden.

(foto: Goed Gedaan M. Muijlaert)

