Tel Aviv Live (13) – Op weg naar de finale

on

Duncan Laurence (foto: Barry van Cornewal / Roze Golf)

Vandaag vindt de finale het 64ste Eurovisie Songfestival plaats in Tel Aviv.

Na de twee halve finales eerder deze week zijn er nu in totaal 26 landen die zullen strijden om die felbegeerde trofee. Als we de bookmakers mogen geloven kan Nederland die overwinning eigenlijk niet meer ontgaan. Zij dichten hem nu een overwinningkans toe van maar liefst 46%. Maar het Songfestival blijft het Songfestival, en pas als alle punten binnen zijn van de jury (die gisteravond al gestemd heeft) en de kijkers (die vanavond live kunnen stemmen tijdens de show) zullen we weten of die bookmakers het bij het juiste eind hebben gehad.

Ilse Delange (foto: Friso Hermsen / Songfestivalweblog.nl)

Vanmiddag rond het middaguur vertrok Duncan Laurence vanuit het delegatie hotel richting de EXPO Tel Aviv voor de allerlaatste repetitie. De Nederlandse pers was daar ook bij aanwezig om hem uit te zwaaien. Op de vraag of dit een historische dag voor Nederland zou worden, gaf de zanger aan dat het voor hem sowieso een historische dag zou zijn. Ook Ilse Delange zei enorm trots op haar pupil te zijn, ongeacht de uitslag van vanavond.

De show begint vanavond om 21.00 uur op NPO 1.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2019 Tel Aviv, Dossiers, Eurovisie Songfestival