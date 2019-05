Tel Aviv Live (12) – Startvolgorde finale bekendgemaakt

on

Afgelopen nacht heeft de organisatie van het Eurovisie Songfestival de startvolgorde van de finale bekendgemaakt. Na elke halve finale vond er een loting plaats waarna iedere artiest wist of ze in de eerste of in de tweede helft moest optreden. De daadwerkelijke startpositie werd vannacht dus bepaald, waarbij o.a. gekeken werd naar het muziekgenre, of het gezongen wordt door een zanger, zangeres of groep, of er gebruik wordt gemaakt van attributen op het podium en het tempo van een lied. Hiermee willen de producenten een zo gevarieerd mogelijk televisieprogramma maken. Om enige vorm van partijdigheid te vermijden werd de startpositie van gastland Israël in een eerder stadium al wél door loting bepaald. Zanger Kobi moet zaterdag als veertiende optreden.

Duncan Laurence, die tijdens de persconferentie de eerste helft lootte, kreeg vannacht te horen dat hij startpositie 12 heeft gekregen.

Dit is de volledige startvolgorde van de Grand Final op zaterdag:

Malta Albanië Tsjechië Duitsland Rusland Denemarken San Marino Noord Macedonië Zweden Slovenië Cyprus Nederland Griekenland Israël Noorwegen Verenigd Koninkrijk IJsland Estland Wit-Rusland Azerbeidzjan Frankrijk Italië Servië Zwitserland Australië Spanje

En hoewel de feestvreugde groot was bij de Nederlandse delegatie na het behalen van de finale, was er voor Duncan weinig tijd om dat te vieren. Voor vrijdag staan namelijk al weer de twee generale repetities op het programma, waarbij de jury ’s avonds de punten al gaat geven.

Duncan tijdens de tweede halve finale (foto: EBU)

Bij de bookmakers is na de bekendmaking van de startvolgorde Australië sterk gestegen en zangeres Kate Miller-Heidke staat nu op de tweede plaats. De Russische Sergey Lazarev, die steeds als de grote concurrent van Duncan Laurence werd gezien, is nu gezakt naar de zevende plaats. Zaterdagavond zullen we zien of de bookmakers gelijk hebben gehad, of dat ze er dit jaar volledig naast hebben gezeten.

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag te zien op NPO 1 vanaf 21.00 uur.

