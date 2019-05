Van der Staaij onder vuur tijdens debat Nashvile-Verklaring

on

SGP-leider Kees van der Staaij lag donderdagmiddag onder vuur tijdens het debat in de Tweede kamer over de Nasville Verklaring. Van der Staaij stelde dat de verklaring ‘bekende, klassiek-christelijke noties bevat over huwelijk en seksualiteit’.

Ook zei hij dat hij naar aanleiding van de ophef over de verklaring met veel mensen had gesproken. ‘Mannen en vrouwen, meisjes en jongens van vlees en bloed die zeiden: dit gaat wel over mij. Uit die gesprekken heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld dat de mensen over wie we het hier hebben ook verschillend zijn. Het is bepaald niet allemaal koekoek-eenzang. Sommigen voelden zich diep gekwetst omdat ze zich afgewezen voelden. Anderen waren het met de verklaring eens en voelden zich juist gesteund op hun eigen levensweg.’

Van der Staaij kreeg kritiek van onder andere D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Volgens haar draagt Van der Staaij uit dat christelijke homo’s ‘niet conform hun geaardheid en seksualiteit mogen leven. Stel dat ik zou zeggen: we mogen aan Van der Staaij niet zien dat hij christen is, hij mag dat niet uitdragen. Dat zou toch kwetsend en beschadigend zijn?’

De SGP-leider was een van de ondertekenaars van de Nashville Verklaring,

waarin beschreven staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof, huwelijk en seksualiteit. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

(Bron: Reformatorisch Dagblad)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws