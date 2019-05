Duncan Laurence is door naar de finale van het Songfestival

on

Duncan Laurence heeft zich met zijn lied ‘Arcade’ verzekerd van een finaleplaats van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending was als zestiende aan de beurt; in totaal streden in de tweede halve finale achttien landen om tien finaleplaatsen.

Het optreden van Duncan Laurence kon rekenen op enthousiasme bij de Nederlandse commentatoren Jan Smit en Cornald Maas. ‘Beetje onwennig in het begin, maar daarna helemaal raak. Op naar de finale zaterdag!’, aldus Jan Smit.

‘Ook mooi dat hij laat zien waar het ook om kan gaan”de emotie in de muziek die raakt’, zei Cornald Maas.

De andere landen die door zijn naar de finale zijn:Albanië, Azerbeidzjan, Denemarken, Noord Macedonië, Malta, Noorwegen, Rusland, Zweden en Zwitserland.

Tijdens de eerste finale, dinsdag, wonnen Australië, Cyprus, Estland, Griekenland, IJsland, San Marino, Servië , Slovenië Tsjechië en Wit-Rusland al een plaats in de finale, die zaterdag wordt gehouden.

De rechtstreeks geplaatste finalisten zijn de zogenoemde Big Five: Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en gastland Israël.

De 64ste editie van het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in het EXPO Tel Aviv, Israël.

