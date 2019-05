Duncan Laurence: “Het verrast me dat ik zo rustig ben” (video)

on

Barry van Cornewal sprak eerder deze week in Tel Aviv met Duncan Laurence. De 25-jarige zanger oogt erg ontspannen en is daar zelf nog het meest verbaasd over. Heeft de zanger een ritueel voor het podium op gaat?

Zit er in de toekomst een samenwerking in met andere kandidaten en wanneer horen Nederland en Europa de nieuwe muziek die Duncan recentelijk opnam in Londen en Stockholm?

Duncan Laurence & Barry Van Cornewal

Bekijk hier de video voor de antwoorden én geniet nogmaals van “Arcade” zoals Duncan die tijdens zijn showcase in Tel Aviv zong.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2019 Tel Aviv, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws