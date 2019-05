Tel Aviv Live (10): De eerste Halve Finale

on

Vanavond vond de eerste Halve Finale van het vierenzestigste Eurovisie Songfestival plaats. Zeventien landen streden om tien plaatsen in de finale.

Het programma in de EXPO Tel Aviv begon met een optreden van Netta, de winnares van vorig jaar, en het lied “Toy”.

Kate Miller-Heidke (AUSTRALIË)

De deelnemende landen waren:

1 CYPRUS – Tamta – “Replay”

2 MONTENEGRO – D Mol – “Heaven”

3 FINLAND – Darude ft. Sebastian Reijman – “Look away”

4 POLEN – Tulia – “Fire of love (Pali sie)”

5 SLOVENIË – Zala Kralj & Gašper Šantl – “Sebi”

6 TSJECHIË – Lake Malawi – “Friend of a friend”

7 HONGARIJE – Joci Pápai – “Az én apám”

8 WIT-RUSLAND – Zena – “Like it”

9 SERVIË – Nevena Bozovic – “Kruna”

10 BELGIË – Eliot – “Wake up”

11 GEORGIË – Oto Nemsadze – “Keep on going”

12 AUSTRALIË – Kate Miller-Heidke – “Zero gravity”

13 IJSLAND – Hatari – “Hatrið mun sigra”

14 ESTLAND – Victor Crone – “Storm”

15 PORTUGAL – Conan Osiris – “Telemóveis”

16 GRIEKENLAND – Katerine Duska – “Better love”

17 SAN MARINO – Serhat – “Say na na na”

Hatari (IJSLAND)

De landen die uiteindelijk doorgaan naar de finale zijn in volgorde van aankondiging: Griekenland, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Estland, Tsjechië, Australië, IJsland, San Marino en Slovenië.

Donderdag vindt de tweede halve finale plaats met achttien landen waaronder Duncan Laurence voor Nederland.

(foto’s: Barry van Cornewal / Roze Golf en EBU)

