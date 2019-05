‘IND legt “brieven van derden” in procedure naast zich neer’

on

De IND kijkt niet naar zogenoemde brieven van derden. Dat zijn verklaringen van anderen dan de asielzoeker, die het eigen verhaal van de asielzoeker ondersteunen.

Die brieven van derden zijn vaak verklaringen van bijvoorbeeld een partner of een stichting als LGBT Asylum Support.

In de werkinstructie voor de IND werd vorig jaar opgenomen dat brieven gebruikt mogen worden. LGBT Asylum Support stelt dat de IND dergelijke brieven onvoldoende meeweegt of zelfs afwijst. De stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat wil in een gesprek met staatssecretaris Harbers over de houding van de IND.

Eerwraak

Als voorbeeld stelt LGBT Asylum Support de Koerdisch-Turks asielzoeker Sercan Ozmeral die nu al een maand in Detentiecentrum Rotterdam vastzit. De IND is van plan om zijn tweede procedure af te wijzen. Sercan bracht 23 ondersteuningsbrieven in om naast zijn eigen verklaringen duidelijk te maken dat hij homoseksueel is en in Turkije gevaar loopt vanwege een reëel risico op eerwraak. Opmerkelijk is dat onder deze ondersteuningsbrieven veel brieven zijn van maatschappelijke organisaties. Zelfs de burgemeester van Deventer., Ron König, schreef een verklaring.

Dringend verzoek

De door Sercan Ozmeral ingediende brieven geven een breed beeld hoe groot zijn sociale netwerk is en vooral hoe hij geliefd is in zijn stad Deventer. ‘We hebben dan ook nog nooit meegemaakt dat een LHBTI-asielzoeker een brief van een burgemeester krijgt’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas. ‘Dat samen met de andere brieven, zijn absoluut niets anders dan nieuwe bevindingen en zeggen juist iets over hoe hij zich als LHBTI-er opstelt in een stad die hem omarmt. Een houding die ondenkbaar is in zijn land van herkomst. Maar blijkbaar is het voor de IND niet voldoende en daarom hebben we opnieuw een dringend verzoek bij de staatssecretaris gedaan voor een stevig gesprek’.

Verschillende leden van de Tweede Kamer, de burgemeester van Deventer en veel maatschappelijke organisaties zijn op de hoogte van dit verzoek. Sercans advocaat gaat in beroep tegen het voornemen van de IND om zijn asielverzoek af te wijzen. Ook LGBT Asylum Support zal hem daarin opnieuw ondersteunen.

Sercan woont in Deventer, waar zijn opa en oma al dertig jaar wonen. Buurtbewoners startten vorig jaar een petitie om hem in Nederland te houden.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto: Sercan Ozmeral tijdens Amsterdam Pride 2018)

