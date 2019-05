COC Twente-Achterhoek op D’RAN-festival in Enschede

on

Tijdens het D’RAN-festival, komende vrijdag en zaterdag in Enschede stelt het COC Twente-Achterhoek bezoekers in de gelegenheid om de eigen acceptatie van seksuele en genderdiversiteit te onderzoeken.

Ook is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met vrijwilligers van het COC over seksuele en genderdiversiteit

Het COC doet mee aan het D’RAN-festival omdat het vrijdag 17 mei de internationale dag tegen homo – en transfobie, IDAHOT, is. Deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Het D’RAN-festival wordt vrijdag 17 en zaterdag 18 mei gehouden in Enschede en is gratis toegankelijk.

