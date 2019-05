Tel Aviv Live (9): Duncan Laurence krijgt zaal muisstil

on

Terwijl in de EXPO Tel Aviv de voorbereidingen werden getroffen voor de eerste twee generale repetities van de eerste halve finale, trakteerde Duncan Laurence de nationale en internationale pers en een kleine groep fans vandaag op een showcase in The Zone in Tel Aviv. Hij trad op met zijn band en speelde zeven nummers. Natuurlijk eindigde Duncan met “Arcade” en het was muisstil in de zaal. Na afloop werd de zanger getrakteerd op een oorverdovend applaus en een staande ovatie.

Bekijk hier de video

Vanavond vindt de tweede Dress Rehearsal plaats van de Eerste Halve Finale. Voor de deelnemende landen een uiterst belangrijke show, want de jury’s kijken mee en geven dan gelijk de punten die morgen tijdens de live-show worden bekendgemaakt.

(foto showcase: Friso Hermsen / Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2019 Tel Aviv, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws