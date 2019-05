Tel Aviv Live (9): De openingsceremonie

on

Met de optredens van gastland Israël en de Big Five landen in de ochtend, kwam er zondag een einde aan de gewone repetities in de Expo Tel Aviv.

De Israëlische Kobi en de Franse Bilal maakten de meeste indruk in de hal. Daarnaast wist Bilal binnen twee dagen ook de bookmakers te overtuigen want daar is hij inmiddels gestegen naar de derde plaats. Nederland staat nog steeds op de eerste plaats.

Bilal Hassani (FRANKRIJK)

Alle delegaties konden zich daarna opmaken voor de officiële openingsceremonie van het vierenzestigste Eurovisie Songfestival op het Habima Square in het centrum van Tel Aviv. De ceremonie werd zelfs rechtstreeks uitgezonden door KAN, de Israëlische publieke omroep. Sinds 2009 wordt er een rode loper uitgerold voor de deelnemers en hun delegaties, waarmee ze een grote entree kunnen maken voor pers en fans. Dit jaar is de loper echter oranje, de kleur van de hoofdsponsor van het festival.

Van de deelnemers, de pers en de fans werd wel veel geduld gevraagd, want het Oranje Loper gedeelte van de ceremonie duurde maar liefst drie uur, mede ook omdat de pers niet alleen foto’s maakte, maar ook de tijd nam om de deelnemers te interviewen.

Duncan Laurence op de Oranje Loper (foto: Songfestival.AVROTROS)

Aan het einde van de loper werden de deelnemers officieel verwelkomt door de burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai. De avond werd afgesloten in de EuroClub waar diverse optredens plaatsvonden van zowel oud-deelnemers als van enkele deelnemers van dit jaar zoals Sergey Lazerev (Rusland), Serhat (San Marino) en Jonida Maliqi (Albanië).

Vanaf maandag beginnen de generale repetities, de zogenoemde Dress Rehearsals, waarbij de hele show wordt geoefend.

