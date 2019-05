Tel Aviv Live (8): Geslaagde tweede repetitie Duncan

on

Vandaag stond voor de Nederlandse pers in Tel Aviv maar één ding centraal: de tweede repetitie van Duncan Laurence. De zanger zat wederom achter zijn piano en er is een andere bollamp ingevlogen dan we eerder deze week zagen. De lamp stond in eerste instantie voor hem op de piano. De Nederlands delegatie nam flink de tijd om met de regie van alles door te nemen voordat de repetitie startte. Er was te zien dat er is gezorgd voor een betere, intiemere setting. Er waren duidelijk andere camerashots. Al zat er bij de eerste opvoering nog een overbelichting. De lasers zagen we bij de eerste opvoering nog niet terug.

Duncan Laurence

Ook voor de tweede opvoering werd de tijd genomen in de Expo Tel Aviv. De cameravoering werd in detail doorgenomen. Het duurde dan ook even voordat Duncan ‘Arcade’ voor de tweede keer begon te zingen. De bol stond nu niet op, maar vóór de vintage piano. De laserstralen zagen we nu wel terug. Wederom was er sprake van tegenlicht.

Hoewel de organisatie normaliter een zeer strakke planning hanteert heeft Nederland extra repetitietijd toegewezen gekregen tijdens deze repetitie en Duncan mocht het lied tóch voor de derde keer ten gehore brengen. We zagen weer andere, mooiere camerashots dan hiervoor. De overbelichting was nu weg en dit is waarschijnlijk de uitvoering hoe we het terug gaan zien tijdens de 2e halve finale. Niets om voor te schamen zouden we zeggen, maar of het goed genoeg is voor de overwinning, dat weten we niet.

Tijdens de persconferentie die volgde legde Duncan overigens uit dat de bol, waar al veel over geschreven is in de pers, de “hoop” voorstelt die hier uiteindelijk de lucht in moet gaan.

De stem van Duncan was vandaag sowieso prima in orde en ook de emotie van het lied bracht hij iedere keer goed over. De eerst volgende keer dat de zanger op het podium mag staan is tijdens de eerste generale repetitie a.s. woensdag.

Tweede repetitie Duncan Laurence (foto: EBU)

(Met dank aan: Songfestivalweblog.nl)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2019 Tel Aviv, Dossiers, Eurovisie Songfestival