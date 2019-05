Tel Aviv Live (7): Frankrijk verrast tijdens eerste repetitie

on

Op deze zesde repetitiedag sloten Griekenland’s Katerine Duska en San Marino’s Serhat de repetities van de eerste Halve Finale af. Daarna was het de beurt aan de eerste negen landen van de tweede Halve Finale, waarbij Ierland’s Sarah McTernan beter zong dan de eerste keer, en de Zweedse inzending nog steeds staat als een huis; John Lundviks krachtige performance van “Too late for love” kan zo maar weer voor een Zweedse overwinning zorgen. Zangeres Paenda uit Oostenrijk sloot voor vandaag de repetities van de tweede Halve Finale af, want de resterende tijd was voor the Big Five (Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië) en gastland Israël. Zij begonnen vandaag aan hun allereerste repetitie.

Katerine Duska (GRIEKENLAND)

Kobi Marimi won in Israel de talentenshow Rising Star, en mag daardoor zijn land vertegenwoordigen in Tel Aviv. De ballad “Home” zit vol dramatiek, en de zanger weet vocaal te overtuigen. Hij wordt ondersteund door vijf backingvocals. Een Israelische dubbele overwinning, zoals destijds in 1978 (A-Ba-Ni-Bi) en 1979 (Hallelujah) zal er dit jaar echter niet inzitten.

Kobi Marimi (ISRAEL)

Voor Frankrijk staat Bilal Hassani op het podium. Hij zingt het lied “Roi” (Koning), een boodschap over hoop en zelf-acceptatie. Het lied is geschreven door het duo Madame Monsieur dat vorig jaar in Lissabon een dertiende plaats behaalde met “Mercy”, ook een lied met een boodschap. Het lied opent met projecties op Bilal’s gezicht. Naast de zanger staan er ook nog twee opvallende danseressen op het podium: Een corpulente dame die o.a. pirouttes maakt, en een dove dame. Teksten op de achterwand, zoals “People told me I couldn’t dance” en “People judge me on a picture”, ondersteunen de boodschap van het lied. De act bleek dé verrassing van de dag en werd in het perscentrum met veel applaus ontvangen. Hier werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de staging van een act kan zijn. De repetitie had ook gelijk effect bij de bookmakers. Bilal steeg gelijk door naar de top 10.

Bilal Hassani (FRANKRIJK)

Mika uit Spanje zette begin April AFAS Live op z’n kop tijdens Eurovision In Concert met het feestelijke “La Venda”. Ook hier in Tel Aviv zal hij zeker voor veel vrolijkheid zorgen met veel felle kleuren in het decor, maar of dat voldoende zal zijn voor een goede notering is nog maar de vraag. Spanje scoort al jaren erg slecht op het festival, en veel beter zal het dit jaar niet worden.

Mika (SPANJE)

Italië doet het in tegenstelling tot Spanje wél goed op het songfestival. Van de laatste acht deelnames wisten de Italianen maar liefst zes keer de top 10 te halen. Dit jaar mag zanger Mahmood het proberen. De verwachtingen waren sinds zijn overwinning op het San Remo Festival hooggespannen, maar vandaag kon hij nog niet aan die verwachtingen voldoen. De uitvoering van de popsong “Soldi” was solide, maar de wow-faktor ontbrak. Mahmood draagt een shirt van zijde met korte mouwen en een pauwenprint, met daaronder een beige coltrui en een zwarte broek. Hij wordt op het podium bijgestaan door drie dansers.

Mahmood (ITALIË)

Het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Michael Rice met “Bigger than us”, dat o.a. is geschreven door John Lundvik, de Zweedse deelnemer van dit jaar. Michael brak vorig jaar door toen hij de Engelse versie van “All together now” won. De 21-jarige zanger begint alleen op het podium met een donkere sterrenhemel en veel rook. Aan het eind van het lied komen er ook nog felle kleuren en een gospelkoor bij, maar dan kan niet verhinderen dat het geheel nog niet van het scherm spettert.

Michael Rice (VERENIGD KONINKRIJK)

Als laatste was vandaag Duitsland aan de beurt. Het land heeft een aantal zeer slechte jaren achter de rug met met in de laatste vier jaar twee keer de laatste plaats en één keer de op-een-na-laatste plaats. Alleen vorig jaar ging het ineens erg goed met een vierde plaats voor Michael Schulte en het lied “You let me walk alone”, wat ook in Nederland een hit werd. Het duo S!sters bestaat uit de blonde Carlotta en de donkere Laurita. Aan het begin van het lied “Sister” worden hun gezichten geprojecteerd op de achterwand. Ze staan ieder aan een andere kant van de catwalk en lopen langzaam naar elkaar toe. Daar schreeuwzingen ze tegen elkaar en bij het laatste refrein

verschijnen er allemaal foto’s van zussen op de videowand. Het lied eindigt met de projectie van twee vrouwensymbolen die samensmelten tot het bekende peace-teken.

S!sters (DUITSLAND)

Zaterdag gaan de repetities weer verder en zullen alle ogen gericht zijn op Nederland, want dan mag Duncan Laurence voor de tweede keer het podium in de Expo Tel Aviv betreden.

(foto’s: Barry van Cornewal / De Roze Golf / EBU / Thomas Hanses / Andres Putting)

